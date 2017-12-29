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Рубрика: В мире

США подписали контракт на поставку ракет двум соседям России

Военно-воздушные силы США подписали контракт с американской компанией Raytheon Missile Co. на производство ракет AIM-120 AMRAAM, которые затем будут продаваться в десять стран мира, включая соседние с Россией Польшу и Японию.

Фото: Сергей Казак/РИА Новости
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Как сказано на сайте Пентагона, стоимость соглашения превышает 634 миллиона долларов и включает в себя производство усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM, а также поставку запасных частей и телеметрического оборудования. Отмечается, что срок завершения контракта 31 января 2020 года.

Среди десяти стран, куда США намерены поставить ракеты, Япония, Южная Корея, Марокко, Польша, Индонезия, Румыния, Испания, Турция, Бахрейн и Катар.

Ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. В ВВC США они приняты на вооружение в 1991 году. Они также эксплуатируются в Великобритании, Германии, Италии, Греции, Финляндии, Норвегии и других странах.

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