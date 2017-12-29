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29.12.2017 13:42
Рубрика: Происшествия

Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии

Текст: Михаил Фалалеев
Большие сроки отсидки и крупные штрафы назначил Тверской суд Москвы двум фигурантам громкого процесса, известного как "дело Магнитского".
Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere
Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere

Как сообщило ТАСС, сегодня суд заочно приговорил к 9 годам колонии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей. В судебном вердикте сказано, что "по совокупности преступлений назначить Браудеру окончательное наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Подсудимому Ивану Черкасову назначить окончательное наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Удовлетворить гражданский иск и взыскать совокупно с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей".

Напомним, расследование уголовного дела было завершено в феврале 2017 года, когда Браудер был заочно арестован Тверским судом. Следствие считает, что Браудер и Черкасов не перечисляли налоги с деятельности нескольких компаний и намеренно поспособствовали их банкротству. Произошло все это в 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения управления Федеральной налоговой службы по Москве.

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Браудер попал в базу Интерпола на основании "спецзапроса об аресте"

Кстати, это уже второе дело в отношении Браудера, рассматриваемое в заочном порядке. Британский финансист 11 июля 2013 года был заочно признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и осужден к девяти годам лишения свободы.Генпрокурор РФ Юрий Чайка не исключил передачи Великобританией Уильяма Браудера властям США для привлечения к уголовной ответственности. По его мнению, финансист неспроста поменял гражданство США на подданство Великобритании, рассчитывая на то, что Лондон никому никого не выдает. Генпрокуратура РФ в августе направила возражения на повторный отказ Интерпола о международном розыске Браудера. Повторный запрос в Интерпол направлялся в связи с привлечением Браудера к уголовной ответственности по новому обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 ("Организация уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.1 ("Организация неисполнения в личных интересах обязанностей налогового агента"), ч. 3 ст. 33, ст. 196 ("Организация совершения преднамеренного банкротства") УК РФ.

Теперь решением суда обоим фигурантам дела запрещено в течение трех лет заниматься предпринимательской деятельностью на территории России. Пока приговор не вступил в законную силу, хотя защита уже заявила о намерении обжаловать судебный акт в Мосгорсуде.

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Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии