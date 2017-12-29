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Рубрика: В мире

Украина ввела пошлину на арматуру и катанку из РФ

Текст: Иван Беляков

Украинская сторона приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на импорт из России арматуры и катанки сроком на 5 лет. О соответствующем решении объявила Межведомственная комиссия по международной торговле, сообщает агентство "Украинские новости".

Ожидается, что решение вступит в силу с 27 февраля 2018 года, а размер пошлины будет составлять 15,21 процента.

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В ходе расследования комиссия выявила наличие демпингового импорта в Украину арматуры и катанки из России за 2016 год, из-за чего национальный производитель понес существенный ущерб. "В течение 2014-2016 годов сократились объемы производства (8,55 процента) и объемы использования производственных мощностей (10,85 процента), сократились объемы продажи товара на внутреннем рынке (1,75 процента) и доля национального товаропроизводителя на внутреннем рынке (7,2 процента), сократился персонал (15,37 процента), объем инвестиций (8,01 процента) и так далее", - сказано в сообщении МКМТ.

Как отмечает комиссия, цены импортировавшегося из РФ продукта в период расследования были ниже цен схожего товара национального товаропроизводителя, что привело к общему снижению цен на схожий товар.

В связи с этим МКМТ постановила принять антидемпинговые меры "в отношении арматурного проката диаметром 6-40 мм (включительно) и катанки диметром 5,5-14 миллиметров (включительно) на срок 5 лет".

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