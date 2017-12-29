В аэропорту Киева задержали самолет из-за кота-"зайца"

Самолет "Киев - Анкара" был задержан в аэропорту на два часа из-за лишнего кота. Один из пассажиров пытался провезти на борту воздушного судна на одно животное больше, нежели это разрешают правила авиакомпании.

Как выяснили журналисты украинского портала "Вести", в самолете пассажир мог перевезти только 6 котов, однако у него оказалось 7 животных. На решение проблемы ушло два часа, в течение которых самолет простоял на посадке.

Любопытно, что пока кошатник выяснял отношения с сотрудниками авиакомпании и пришедшими им на помощь полицейскими, в салоне друг с другом спорили остальные пассажиры. Многим из них претензия к любителю животных показалась надуманной, но другие потребовали высадить его с самолета.