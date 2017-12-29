В Колумбии в ночном клубе взорвалась граната

В колумбийском городе Каукасия, департамент Антиокия, в ночном клубе взорвалась граната, в результате чего более 30 человек пострадали, 11 из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Оскара Анибаля Суареса.

В своем заявлении мэр отметил, что граната была брошена 23-летним молодым человеком, который тут же был задержан, а вместе с ним и женщина, подозреваемая в пособничестве. Суарес также указал на то, что злоумышленник состоит в местной преступной группировке и ранее уже совершал различные нападения, в том числе и убийства.

Вместе с тем мэр предположил, что инцидент может быть связан с попытками вымогательства у руководства развлекательного заведения со стороны местной банды, официально название которой не власти не называют. Однако в СМИ пишут, что это дело рук "Клана Залива", в составе которой числится порядка 1,5 тысячи преступников во главе с Даиро Антонио Усугой, одним из самых разыскиваемых человеком в южноамериканской стране.