В Пекине прошла церемония закрытия Годов российских и китайских СМИ

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступили на состоявшейся в Доме народных собраний в Пекине церемонии по случаю завершения Годов обмена между китайскими и российскими СМИ.

На церемонии также присутствовали вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун и вице-премьер РФ Ольга Голодец. Главы правительств двух стран дали высокую оценку позитивным результатам Годов обмена между СМИ и общественному отклику на них.

Ли Кэцян в выступлении отметил, что совместное решение глав двух государств о запуске Годов российских и китайских СМИ стало подтверждением высокой степени доверия между двумя странами, духовной взаимосвязи культур двух народов, а также крепкой дружбы между Китаем и Россией, являющимися стратегическими партнерами. Двусторонние мероприятия по обмену между СМИ в течение двух лет охватили различные сферы, включая политику, экономику, культуру, создали важный связующий мост для взаимопонимания народов двух стран. Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что благодаря проведению Годов СМИ стороны еще больше укрепили двусторонние связи.

Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что современные медиа стали гораздо ближе обычным людям. "Мы не просто крупные медиадержавы. Мы страны, в которых довольно активно используются все самые современные информационные системы", - заявил он в своем выступлении. Дмитрий Медведев обратил внимание, что в ходе Годов российских и китайских СМИ стороны совместно провели свыше 250 разноплановых мероприятий, достигли значительных результатов и придали новое звучание межгосударственным отношениям, что в полной мере соответствует духу и содержанию дружбы между народами двух стран, а также имеет стратегическое значение для развития двусторонних отношений. Премьер-министр подчеркнул, что проделанная работа всецело отражает стратегический характер российско-китайских отношений: "Скажем прямо, Россия не имеет ни с одной страной такого уровня сотрудничества и в медиасфере. И я искренне поздравляю всех, кто принимал участие в проведении Годов, и благодарю их за участие". Дмитрий Медведев обратил внимание, что вместе с крупнейшими национальными СМИ активно принимали участие и региональные СМИ, что не менее важно, они стали общаться напрямую благодаря ежегодным медиафорумам, а также совместным выставкам.

В заключительных словах премьер-министр отметил, что сотрудничество приобрело еще одну очень важную грань - информационную и "мы закрываем перекрестные Годы российских и китайских СМИ с пониманием того, что вступаем в новую эпоху сотрудничества".