В России появится реестр уволенных за коррупцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, которые регулируют использование государственных информационных систем на государственной службе РФ.

Документ был принят Государственной Думой 21 декабря, а 26 декабря его одобрил Совет Федерации.

В целях информационного обеспечения федеральной гражданской службы и оптимизации работы кадровых служб федеральных госорганов будет использоваться федеральная государственная информационная система в области госслужбы. Порядок ее использования будет установлен правительством.

Кроме того, согласно документу, сведения о лицах, которые были уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, будут включаться в специальный реестр. Человек будет находиться в реестре в течение пяти лет. Список уволенных в связи с утратой доверия будет размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в интернете.

Также в документе прописано, в каких случаях лицо может быть исключено из реестра.

Закон предусматривает нормативное закрепление использования государственных информационных систем на государственной гражданской службе РФ.