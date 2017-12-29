В России снизилось число оптимистов

Количество граждан России, у которых есть оптимистичные и пессимистичные ожидания от следующего года, снизилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Выяснилось, что доля оптимистов среди россиян за год снизилась с 33 до 25 процентов. А доля тех, кто не ждет особых перемен в наступающем году, выросла с 38 процентов до 47. Число пессимистов снизилось с 19 процентов до 17.

Отмечается, что наиболее оптимистичные прогнозы россияне строили на 2016 год. "Они ожидали скорых перемен после трудного кризисного 2015 года, - пояснили авторы исследования. - Однако ожидаемого улучшения не произошло, и наши соотечественники заняли выжидательную позицию, став осторожнее в своих прогнозах".

Опрос Gallup International проводился в 55 странах мира. В ноябре-декабре в нем приняли участие почти 53 тысячи человек.

Самыми оптимистичными оказались Индонезия, Индия, Бангладеш и Вьетнам. Наибольший пессимизм по-прежнему демонстрируют Италия и Греция. У России приближенный к среднестатистическому результат. В рейтинге оптимизма наша страна соседствует с Сербией, Болгарией, Чехией и Хорватией.