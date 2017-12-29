В России увеличены штрафы за управление катером без регистрации и прав

Штраф за управление катером, который не был зарегистрирован в законном порядке либо имеет неисправности, влекущие запрет на его использование, увеличен. Если ранее речь шла о "вилке" с 500 до 1000 рублей, то теперь - с 2 до 3 тысяч.

Управление катером лицом, не имеющим на это право, и передачу управления такому человеку наказываются штрафом от 1 до 2 тысяч рублей. Ранее за это могли взимать от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, управление маломерным судном, не прошедшим технический осмотр, влечет штраф от 500 до 1000 рублей.

Это следует из закона, который 29 декабря опубликован на Официальном портале правовой информации за подписью президента Владимира Путина.

Этот документ также предусматривает возможность эвакуации водных транспортных средств, которые нарушили закон, на специализированную стоянку до устранения причины задержания.