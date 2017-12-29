В США фургон сбил пешеходов на тротуаре

В американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) автомобиль совершил наезд на пешеходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, фургон выехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в витрину магазина. В больницу доставлены шестеро пострадавших, включая водителя. Состояние одного из госпитализированных врачи оценивают как тяжелое.

В правоохранительных органах наезд не расценивают как намеренный. Водитель, вероятно, потерял управление над машиной из-за плохого самочувствия.