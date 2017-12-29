В столкновениях с полицией Израиля пострадали 176 палестинцев

В ходе произошедших в пятницу столкновений с израильскими полицейскими пострадали 176 палестинцев, которых преследуют за участие в уличных выступлениях против оккупации в городах Западного берега реки Иордан.

По данным телеканала "Аль-Маядин", 43 пострадавшим потребовалась госпитализация, и они были доставлены в больницы из района Эш-Шуджаия в секторе Газа.

Одновременно, как отметила представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха, медработниками была оказана скорая помощь на месте 130 палестинцам, среди которых у четверых были ранения от боевых пуль, остальные пострадали от травм , нанесенных резиновыми пулями, или от газа.