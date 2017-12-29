ВФЛА проведет зимнюю серию турниров

Из-за позиции Международной ассоциации легкоатлетических федераций участие россиян в международных соревнованиях по-прежнему затруднено. Но в своих стенах стартовать можно. Вот почему Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) вот уже второй год подряд организовывает Зимний тур.

В нем десять этапов и финал. Первую серию примет Екатеринбург уже 7 января. За ним последуют Челябинск, Новочебоксарск, Оренбург, Волгоград, Славянск-на-Кубани и Санкт-Петербург. А финал - это зимний чемпионат России в помещении. Пройдет он в Москве 12 февраля.

Легкоатлетам предстоит состязаться в десяти видах, в том числе беге на разные дистанции, прыжках с шестом, толкании ядра. Чтобы войти в классификационный список, дающий очки, спортсмен должен принять участие минимум в трех стартах и в финале - чемпионате России. Лучшие 20 легкоатлетов получат денежные призы.