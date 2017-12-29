"ВКонтакте" назвали самых обсуждаемых персон и события года

Команда ВКонтакте озвучила Топ-10 людей и событий, которые пользователи соцсети наиболее часто обсуждали и упоминали в своих публичных записях и комментариях в 2017 году.

Самой обсуждаемой персоной уходящего года стал президент Владимир Путин. Пользователи "ВКонтакте" упомянули его 6,8 миллиона раз. На втором месте - рэпер Баста (2,8 миллиона упоминаний), на третьем - президент США Дональд Трамп (2,6 миллиона упоминаний).

Также в список входят рэперы Face (Иван Дремин), Скриптонит, Элджей и Оксимирон, певец Егор Крид, политик Алексей Навальный, а также аргентинский футболист Лионель Месси.

Наиболее обсуждаемыми событиями стали новости, касающиеся криптовалюты (2,8 миллиона упоминаний), победы футбольного клуба "Спартак Москва" (2,5 миллиона упоминаний) и конфликт в Сирии (2 миллиона упоминаний).

Помимо этого пользователей не оставили неравнодушными события, связанные с олимпийскими играми 2018 года, сериалы "Шерлок" и "Игра престолов", новости о Лиге Чемпионов, фильмы "Чудо-женщина" и "Матильда", а также поединки UFC.