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29.12.2017 17:44
Рубрика: Власть

Выплаты военным пенсионерам с января увеличатся на 4 процента

Текст: Юрий Гаврилов
Военные отставники, которые еще не получили январскую пенсию (обычно ее перечисляют заранее - в конце декабря), могут браться за калькуляторы.
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Суммы, которые в ближайшие три года предусмотрены в бюджете на индексацию военно-пенсионных выплат, ранее обнародовались. Но теперь каждый бывший служивый может рассчитать свою персональную надбавку. Для этого размер пенсии нужно умножить на 4 процента. Именно такую цифру обнародовала замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Причем эта цифра значится в планах пересчета отставных выплат не только на 2018 год, но и на последующие два года. Напомним, что именно такой показатель предусмотрен с января для увеличения денежного довольствия кадровых военнослужащих. Им на 4 процента увеличат оклады по воинскому званию и должности. А военным пенсионерам произведут соответствующий перерасчет по графе "за выслугу лет".

В Минобороны уже произвели необходимые арифметические действия по некоторым категориям отставников. Например, бывший комбат, уволившийся в звании подполковника, вместо нынешних "усредненных" 23 633 рублей, начиная с января, будет получать 24 610 рублей в месяц. С учетом того, что повышение ждет военных пенсионеров трижды, этому отставнику с октября 2019 станут начислять уже 25 595 рублей, а еще через год - 26 619.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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По словам Шевцовой, размер коэффициента, применяемого для определения размера военной пенсии с января 2018-го, составит 72,23 процента от денежного довольствия, которое берется для исчисления таких выплат. Корреспондент "РГ" спросил у замминистра обороны, планируется ли рост военных пенсий, помимо их "привязки" к новым окладам в армии? По словам Шевцовой, точно сказать это сейчас нельзя. По-видимому, все будет зависеть от экономической ситуации в стране.

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