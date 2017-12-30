Археологи назвали главные открытия 2017 года

Гебекли-Тепе ("Пузатый холм") - это один из самых загадочных памятников. 10-12 тысяч лет назад жители Анатолии (современная Турция) строили там кольцевые структуры из крупных камней. В этих сооружениях они собирались для каких-то религиозных или общественных нужд.

И вот исследователи установили, что в древности в таких конструкциях подвешивали человеческие черепа. Они были отделены после смерти, особым образом разрезаны, на них наносили гравировки и раскрашивали. Это какой-то неизвестный нам обряд. Но чьи именно черепа заслуживали такого внимания - особо почитаемых людей или, наоборот, врагов, пока неясно.

На дне Тихого океана обнаружили затонувший американский тяжелый крейсер "Индианаполис" времен Второй мировой войны. Он стал последним крупным кораблем ВМС США, потопленным во время той войны. Его крушение вошло в историю американского флота как самая массовая гибель личного состава (883 человека) в результате одного затопления. Кроме того, именно "Индианаполис" доставил на остров Тиниан критически важные части первой атомной бомбы, сброшенной потом на Хиросиму. Корабль погиб вскоре после выполнения этой неоднозначной миссии. Его потопила японская подводная лодка. Крейсер пытались отыскать многие десятилетия, но все попытки оставались тщетными. И вот, сравнив положение другого корабля, который последним видел "Индианаполис", с маршрутом последнего, историки вычислили вероятный район крушения. Затем подводный аппарат нашел крейсер. Кекс с изюмом 106 лет пролежал в ржавой банке в Антарктиде. Скорее всего, его оставил кто-то из участников экспедиции Роберта Скотта. Исследователи говорят, что на вид кекс неплохо сохранился из-за холода и сухого воздуха. Есть его, конечно, никто не решился. Надо заметить, ценность такой находки, тем более попадание в годовой рейтинг, выглядит довольно странно.

В Мехико при раскопках у подножия ацтекского Темпло Майор ("большой храм") обнаружили большое количество золотых предметов и скелет молодого волка, принесенного в жертву. В числе находок - украшения для ушей и носа, а также нагрудник. Последний обычно является частью снаряжения воина, но в данном случаем украшал волка. Голова зверя смотрит на запад, что символизирует его следование за солнцем, в мир иной. Жертвоприношение было совершено во время правления Ауисотля (1486-1502), в период войн и расширения империи ацтеков. Найденный в 2017 году комплекс - богатейший за 40 лет раскопок храма.

Крупная надпись, высеченная на скале около древнеегипетского города Эль-Каб, проливает свет на становление письменности этой цивилизации. Четыре иероглифа появились около 3250 г. до н.э., в период так называемой Нулевой династии. Исследователи разглядели четыре символа: голову быка на шесте, двух аистов и ибиса. В более поздних надписях такая последовательность связывалась с солнечным циклом. Известные до 2017 года надписи периода Нулевой династии были небольшими по размеру (не больше 2,5 см). Высота новооткрытых знаков - около полуметра.

Останки ранних Homo, таких, как неандертальцы и денисовцы, были открыты только на ограниченном количестве памятников в Европе и Азии. Причем многие стоянки были без человеческих костей, что затрудняло работу генетиков. В уходящем году группе исследователей удалось проследить генетические маркеры присутствия древних Homo в обычных на вид пещерных отложениях. Ученые изучали семь стоянок древнего человека с территорий Франции, Бельгии, Испании, Хорватии и России. Им удалось обнаружить ДНК неандертальцев на трех стоянках возрастом до 60 тысяч лет, а в Денисовой пещере - ДНК не только неандертальцев, но и денисовцев. Возраст образцов из этого памятника - около 100 тысяч лет. В большинстве случаев генетические следы происходят из слоев, где раньше не находили человеческих останков.

В Англии обнаружили четыре торквеса - шейных гривны. Украшения датируются временем от 400 до 250 гг. до н.э., что делает их самыми древними золотыми предметами раннего железного века, когда-либо найденными в Великобритании. Находка интересна не самим фактом своей древности, а тем, что совсем не типична для своего времени. Для людей бронзового века золотые украшения не были чем-то необычным, а вот с освоением железа украшения почему-то исчезают. Почему это случилось, точно неизвестно. Возможно, дело в том, что прервались торговые связи с местами, откуда поступало золото. Нужно отметить, что предметы обнаружили любители с металлодетекторами. Из-за этого так много предположений: контекст находки (в каком сооружении они лежали) остался неизвестным, а дата установлена по стилю изделий. Наука, как и всегда в таких случаях, лишилась значительного количества информации.

Строители метро в Риме открыли часть древнеримского акведука. Скорее всего, это участок Aqua Appia, старейшего акведука, среди известных нам. Его построили в 312 г. до н.э. Остатки сооружения нашли недалеко от Колизея, на глубине 17-18 метров, которая обычно для археологов недостижима из-за опасности обрушения бортов раскопа. Акведук сложен из блоков серого туфа, он сохранился на высоту около 2 метров. Длина открытого участка - около 30 метров. При сооружении акведука не использовали известняк, поэтому конструкция "прожила" недолго.

Эйвбери, культовое сооружение недалеко от Стоунженджа, известно кольцом из камней, самым большим в Европе. В этом году археологи установили, что внутри одного из его внутренних колец находится более ранняя квадратная конструкция. Ее обнаружили, используя георадары. Датируется квадрат временем около 3500 г. до н.э. Ранее считалось, что Эйвбери строили от внешних колец к внутренним. Теперь получается, что это не так. В самом центре памятника был какой-то дом. Когда жилище по неизвестной причине забросили, место, где оно было, отметили гигантским камнем, а форму и ориентацию дома отметили квадратной конструкцией. И уже вокруг нее возникли кольца, будто круги на воде. С того момента, как дом забросили, могло пройти до 300 лет. И только после этого люди решили превратить его в памятник. Вероятно, это было место отправления каких-то родовых культов. Насколько верна эта гипотеза, покажут раскопки.

Впервые останки древних людей откопали в Джебель-Ирхуд еще в 1962 году. Найденную тогда челюсть посчитали неандертальской, а потом несколько раз передатировали. Разброс датировок был довольно большим: от 30 до 190 тысяч лет. Теперь слои, в которых нашли и челюсть, и несколько новых костей, значительно удревнили - до 240-378 тысяч лет. Более того, исследователи считают, что это никакие не неандертальцы, а самые настоящие сапиенсы, то есть наши с вами предки. Авторы открытия решили назвать их древнейшими homo. У них были плоские и короткие лица, как у современных людей, но зубы крупнее, а череп длиннее. То есть лицевой отдел черепа ирхудцев был значительно прогрессивнее, чем у современных людей.