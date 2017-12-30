Димитрис Итудис: Мы рады первому месту, но впереди трудные матчи

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис после трудной гостевой победы над испанской "Басконией" (90:81) заявил, что рад лидерству ЦСКА в Евролиге. Но подчеркнул - работы у армейцев еще очень много.

Димитрис Итудис: Думаю, болельщикам, которым смотрели этот матч на стадионе и по телевизору, должно было понравиться. Наша игра в обороне стала в итоге ключевой. Но не с самого начала, поскольку стартовали мы плохо. Пришлось немного раскачаться и найти правильную "химию", после чего мы очень быстро вернулись. Игроки осознали, что надо играть жестче под обоими кольцами. Наша защита во второй и четвертой четверти была очень агрессивной, и мы смогли победить в этом марафоне. По итогам первого круга мы на первом месте, но это всего лишь 15 матчей. Мы рады идти в лидерах, но нужно продолжать тяжело трудиться и становиться лучше с каждой тренировкой, каждым матчем. В Евролиге очень много хороших команд - все они со своей гордостью, качеством и желанием играть в лучшем турнире Европы. Надо продолжать работать, стараться превращать свои слабости в преимущества, ведь впереди трудные матчи.

Согласны с тем, что три подряд подбора на чужом щите в концовке стали ключевым эпизодом?

Димитрис Итудис: Подборы - очень важный момент. И эти три, конечно, сыграли свою роль. Но в матче происходит много всего, и найдется немало ситуаций, которые можно потом назвать ключевыми. Это была командная победа - Родригес попал несколько важных бросков, Кори Хиггинс. Так что все остальное тоже важно, не только эти подборы.

Почему Виктор Хряпа не попал даже в заявку на матч?

Димитрис Итудис: Во время вчерашней тренировки он столкнулся с Кайлом Хайнцем, и сегодня проснулся с болью в ноге. Он не мог сыграть из-за этого повреждения. Что конкретно случилось - надо оценить. Надеюсь, что ничего серьезного.

Что вы пожелали бы себе в Новый год?

Димитрис Итудис: Не только себе, но и всему миру - быть здоровыми, быть рядом своими близкими, родственниками. Просто наслаждайтесь жизнью и тем, что вы делаете. А еще - помогайте тем, кто в этом нуждается. Все, кто может это делать, должны помогать другим.