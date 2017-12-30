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31 декабря 2017 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №74631 (297)

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 462-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым помещениям в многоквартирных домах"

Дата подписания 29 декабря 2017 г.
Опубликован 31 декабря 2017 г.

Документ является поправкой к

Жилищный кодекс России

Принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, № 52, ст. 5498; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 23, ст. 3263; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 49, ст. 6928) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 15 после слов "по его приспособлению" дополнить словами "и приспособлению общего имущества в многоквартирном доме";

2) в статье 36:

а) в пункте 3 части 1 слова "иное оборудование" заменить словами "другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме)";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Приспособление общего имущества в многоквартирном доме для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме согласно требованиям, указанным в части 3 статьи 15 настоящего Кодекса, допускается без решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме только в случае, если такое приспособление осуществляется без привлечения денежных средств указанных собственников.".

Президент Российской Федерации В.Путин