Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 12, 17, 25, 37; № 30, ст. 3104; № 52, ст. 5597; 2006, № 1, ст. 10; № 8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 26, ст. 3074; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553, 5556; 2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4160, 4206; № 49, ст. 6409, 6411; 2011, № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 7039; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3444, 3446; № 53, ст. 7614; 2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325; № 27, ст. 3468, 3477; № 43, ст. 5454; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6961, 6981, 7008; 2014, № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4235; № 42, ст. 5615; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 7, 9, 11, 52; № 6, ст. 886; № 13, ст. 1807; № 27, ст. 3978, 3995; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 67; 2017, № 1, ст. 6, 35, 42; № 15, ст. 2137; № 30, ст. 4451; № 31, ст. 4828; № 45, ст. 6573) следующие изменения:

1) абзац двадцать первый части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения;";

2) в части 1 статьи 11:

а) в пункте 3 слова "рекреационные земли" заменить словами "земли рекреационного назначения";

б) в пункте 31 слова "рекреационные земли" заменить словами "земли рекреационного назначения";

3) пункт 19 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;";

4) пункт 25 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;";

5) пункт 10 части 1 статьи 162 изложить в следующей редакции:

"10) утверждение правил благоустройства территории внутригородского района, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории внутригородского района в соответствии с указанными правилами;";

6) часть 11 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:

"Организация благоустройства и утверждение правил благоустройства на территориях городов федерального значения в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения.";

7) часть 10 статьи 35 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.";

8) дополнить статьей 451 следующего содержания:

"Статья 451. Содержание правил благоустройства территории муниципального образования

1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются представительным органом соответствующего муниципального образования.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;

12) порядка проведения земляных работ;

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципального образования;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования.

3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального образования, исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; 2009, № 11, ст. 1261; 2014, № 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 11; 2016, № 27, ст. 4286; 2017, № 31, ст. 4774) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 37 слова ", благоустройству территорий" исключить;

2) в пункте 2 статьи 38 слова ", благоустройству территорий" исключить;

3) в пункте 2 статьи 39 слова ", благоустройству территорий" исключить;

4) в пункте 2 статьи 44 слова ", благоустройству территорий" исключить.

Статья 3

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 21; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 30, ст. 4563, 4594; № 49, ст. 7015; 2012, № 53, ст. 7614; 2013, № 14, ст. 1651; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6983; 2014, № 19, ст. 2336; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11; № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4248, 4302, 4305, 4306; 2017, № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4771) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) пункт 1 дополнить словами ", благоустройства территорий";

б) дополнить пунктами 36 - 38 следующего содержания:

"36) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

37) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;

38) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.";

2) статью 5525 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства территории муниципального образования.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый пункта 8 статьи 1, абзац третий подпункта "б" пункта 1, пункт 2 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В.Путин