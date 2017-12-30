Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 467-ФЗ "О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, ст. 4847; 2005, № 23, ст. 2200; 2009, № 1, ст. 29; № 52, ст. 6422; 2010, № 19, ст. 2284; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164; 2011, № 1, ст. 45; № 15, ст. 2039; № 25, ст. 3533; № 45, ст. 6322, 6334; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 24, ст. 3071; № 31, ст. 4330; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3478; № 30, ст. 4031, 4050, 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685; № 52, ст. 6997; 2014, № 6, ст. 556; № 11, ст. 1094; № 19, ст. 2335; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4278; 2015, № 1, ст. 81, 83; № 6, ст. 885; № 10, ст. 1417; № 29, ст. 4354, 4391; 2016, № 26, ст. 3859; № 27, ст. 4257; № 28, ст. 4559; 2017, № 24, ст. 3484; № 31, ст. 4752, 4799) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 30 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 2281 частью пятой, 2291 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь в соответствии с положениями части четвертой статьи 66 и части четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью четвертой Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет;";

2) пункт 1 части третьей статьи 31 изложить в следующей редакции:

"1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 131 частью пятой, 132 частью пятой, 134 частью шестой, 2281 частью пятой, 2291 частью четвертой, 277, 281 частью третьей, 295, 317, 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет, и уголовных дел, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь в соответствии с положениями части четвертой статьи 62, части четвертой статьи 66 и части четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 126 частью третьей, 209, 210 частью четвертой, 211 частями первой - третьей, 212 частью первой, 227, 275, 276, 278, 279, 281 частями первой и второй, 353 - 356, 358, 359 частями первой и второй, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;".

Статья 2

Подпункт "б" пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 190-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 26, ст. 3859) исключить.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Президент Российской Федерации В.Путин