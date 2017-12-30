ИИХФ может сделать олимпийский хоккейный турнир молодежным

Президент Международной хоккейной федерации (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о возможных реформах в мировом хоккейном календаре.

"Некоторые члены ИИХФ спрашивают у меня: Рене, почему бы нам не сделать, как в футболе? Мы бы тоже могли ввести ограничение, чтобы на Олимпиаде выступали игроки не старше 23 лет или 20. Сейчас мы пытаемся достичь понимания с НХЛ и профсоюзом игроков лиги по поводу турнира, на котором играли бы лучшие из лучших. Не в сентябре, как в случае с Кубком мира,а в феврале, но не во время Олимпиад. Возможно в отрезок между Олимпийскими играми. Возможно, мы бы привлекли меньше команд: допустим, не 12, а восемь или шесть. А на Олимпиаде мы тогда сделали бы турнир для молодежи, и это было бы гораздо легче организовать. Мы видим, каким сейчас успехом пользуется молодежный чемпионат мира в Северной Америке. В общем, такие разговоры идут, но я хочу найти баланс. Я вижу, что для элитных спортсменов, таких, как Сидни Кросби, участие в Олимпийских играх значит очень много. И мы должны это учитывать. Посмотрим, что будет в 2022 году", - заявил Фазель в эфире TSN.

Кроме того, глава ИИХФ рассказал, как он видит переговоры с НХЛ по поводу участия ее хоккеистов в Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Напомним, ближайшие Игры-2018 в корейском Пхенчхане энхаэловцы пропускают.

"Я слышал, что комиссионер НХЛ Гарри Бэтмен очень заинтересован в том, чтобы поехать в Китай. А это значит, что теперь условия в переговорах будем ставить мы, а не они", - подчеркнул Фазель.