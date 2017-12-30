Какие спортивные события нельзя пропустить в 2018 году

Уходящий 2017 год был богат на спортивные события для российских спортсменов. Наша страна приняла Кубок конфедераций, атлеты РФ выступали и побеждали на крупнейших международных турнирах. Год предстоящий будет еще более насыщенным. Мы рассказываем о наиболее важных спортивных событиях, которые ждут нас в 2018 году.

Футбол, чемпионат мира. Россия, 14 июня - 15 июля

Для нашего спорта, безусловно, самое ожидаемое событие предстоящего года - чемпионат мира по футболу, который впервые в истории пройдет в России. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах страны - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Калиниграде, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске.

Сборная России стала участником турнира автоматически - на правах хозяйки. Жеребьевка, состоявшаяся 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце, определила нам в соперники команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая. В то же время, отборочный этап преподнес немало сюрпризов - так, впервые за 60 лет не выступит на мировом первенстве сборная Италии.

Олимпийские игры. Пхенчхан, Южная Корея, 9-25 февраля

При иных обстоятельствах наверняка мы бы с нетерпением и трепетом ждали Олимпиады. Однако Всемирное антидопинговое агентство, оказавшее беспрецедентное давление на Международный олимпийский комитет, сделало все, чтобы испортить россиянам спортивный праздник. И все же, несмотря ни на что, наши спортсмены будут выступать в Южной Корее - пусть и в нейтральном качестве. Едва ли эта формальность кого-то запутает: все и без того знают, какую страну они будут представлять. Тем более, им официально присвоят статус "Олимпийских атлетов из России".

Легкая атлетика, чемпионат Европы. Берлин, Германия, 7-12 августа

До европейского первенства еще много времени, и пока неизвестно, примет ли к тому моменту Международная ассоциации легкоатлетических федераций какое-либо позитивное в отношении россиян. Русофобская позиция руководства организации ни для кого не является секретом. Однако, даже выступая в уходящем году на чемпионате мира в Лондоне в качестве нейтральных спортсменов, россияне показали, на что способны. Неслучайно Министерство спорта РФ признало прыгунью в высоту Марию Ласицкене лучшей спортсменкой 2017 года - она выиграла все турниры, в которых принимала участие: феноменальный результат! И, вне всякого сомнения, она будет претендовать в Берлине только на победу.

Фигурное катание, чемпионат Европы. Москва, 15-21 января

С волнением мы ждем возвращения на каток великолепной Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира и Европы. Из-за травмы она не смогла выступить в финале серии Гран-при-2017, хоть и пробилась туда. Она также была вынуждена пропустить чемпионат России в Санкт-Петербурге. Но ожидается, что к домашнему европейскому первенству она все же восстановится и сможет завоевать третий континентальный титул.

Хоккей с мячом, чемпионат мира. Хабаровск, 29 января - 4 февраля

В очередной раз Россия примет мировое первенство по хоккею с мячом. Наша национальная команда, являющаяся рекордсменом по количеству чемпионских титулов, в прошлом году прервала серию из четырех побед на чемпионатах мира подряд, заняв в шведском Сандвикене второе место. В 2017 году на пост главного тренера российской сборной вернулся Михаил Юрьев, и он при поддержке своего предшественника на этом посту, исполнительного директора Федерации хоккея с мячом России Сергея Мяуса готовит команду к тому, чтобы она снова доказала, что является лучшей в мире.

Хоккей, чемпионат мира. Копенгаген и Хернинг, Дания, 4-20 мая

Сборная России по хоккею в последние несколько лет стабильно оказывается в призерах чемпионатов мира, однако не каждый раз ей удается подняться на верхнюю ступень пьедестала. В последний раз наша команда становилась чемпионом мира в 2014 году. В мае ей вновь предстоит побороться за титул - она будет играть в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии. Состав соперников не дает повода усомниться в том, что наша команда пробьется в плей-офф, где она практически наверняка сыграет либо с Канадой, либо с США, а, возможно, и с обоими принципиальными оппонентами.

Шахматы, матч за звание чемпиона мира. Лондон, Англия, 9-28 ноября

Предыдущий поединок за звание чемпиона мира по шахматам вызвал невероятный ажиотаж. Наш Сергей Карякин, выигравший турнир претендентов, был близок к тому, чтобы отнять титул у норвежца Магнуса Карлсена, и не хватило ему лишь малости. Кто в этот раз будет противостоять Карлсену, пока неизвестно: претендентский турнир-2018 пройдет в марте в Берлине и, помимо Карякина, за победу будут бороться россияне Владимир Крамник и Александр Грищук.