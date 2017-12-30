Кандидаты в президенты собрали в избирательные фонды 40 млн рублей

ЦИК РФ опубликовал на своем сайте первые сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, открывших свои избирательные счета. По данным на 27 декабря, на выборные спецсчета поступило почти 40,5 млн рублей, из них потрачено около 13 млн.

Напомним, что размер избирательного фонда не может превышать 400 млн рублей. Кандидаты на эти деньги могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов).

Материалы основаны на данных Сбербанка, в котором кандидаты открывают свои избирательные счета. Пока приводятся сведения о пяти кандидатах.

На данный момент больше всех на сбор подписей потратила телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы". За первые дни после открытия счета она израсходовала, согласно опубликованным данным 3,65 млн рублей. В целом же в ее фонд по состоянию на 27 декабря поступила наибольшая сумма - 19,4 млн рублей

У бизнес-омбудсмена, председателя Партии Роста Бориса Титова в фонде оказалось 10,7 млн рублей, потрачено - 1,8 млн (уточняется, что цель трат - изготовление агитматериалов).

В фонд одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского по состоянию на указанную дату пришло 10 млн рублей, первые расходы составили около 1,3 млн, средства пошли на сбор подписей.

У лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина - 350 тыс. рублей, из них 220 тыс. было потрачено на сбор подписей.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президента России, пока не начал формировать избирательный фонд. Кстати, ЦИК также опубликовал финансовый отчет, представленный Жириновским. Согласно данным, за минувшие шесть лет он заработал более 98 млн рублей.