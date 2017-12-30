Новости

В Карелии создадут новый национальный парк 18:40
В Петербурге задержали организатора взрыва в супермаркете 18:10
В Харькове в здании почты неизвестный удерживает в заложниках 11 человек 18:08
Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в новой Москве 17:52
В Челябинске "заминировали" несколько крупных торговых центров 17:52
В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил заложников 17:45
В Пулково в багажном отсеке самолета нашли львенка 17:37
На "Международной" открылся второй выход 17:28
Устюгов выиграл спринт на старте "Тур де Ски" 17:18
Видео: Спецназ избил посетителей липецкого кафе 17:14
В Москве пьяный мужчина поджег четыре автомобиля 17:10
В Архангельске полиция проверит видео кражи гирлянды с елки 17:03
В Волгограде из-за болезни пассажира вынужденно сел самолет 16:47
В Москве на корпоративе в кафе зарезали мужчину 16:45
В летевший из Грузии в Грецию самолет ударила молния 16:25
Кандидаты в президенты собрали в избирательные фонды 40 млн рублей 16:20
Порошенко подписал бюджет Украины с дефицитом в 2,4 процента ВВП 16:00
В крупнейших торговых центрах Екатеринбурга началась эвакуация 15:50
Пассажиров из Челябинска доставят в Петербург резервным самолетом 15:10
Топ-10 автомобильных новинок России 2017 года 15:08
Красноярец чудом выжил после падения с лодки в ледяной Енисей 15:03
В Волгоградской области пьяный водитель сбил выходящих из кафе людей 15:00
В Екатеринбурге скончался хранитель наследия Эрнста Неизвестного 14:44
Под Вологдой разбился микроавтобус с пассажирами 14:10
Климатолог рассказал о погодных аномалиях в 2018 году 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Самые интересные спортивные трансляции в праздники
Самые интересные спортивные трансляции в праздники
30.12.2017 16:20
Рубрика: Власть

Кандидаты в президенты собрали в избирательные фонды 40 млн рублей

Текст: Татьяна Замахина

ЦИК РФ опубликовал на своем сайте первые сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, открывших свои избирательные счета. По данным на 27 декабря, на выборные спецсчета поступило почти 40,5 млн рублей, из них потрачено около 13 млн.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
ЦИК разрешил Путину начать сбор подписей для выдвижения в президенты

Напомним, что размер избирательного фонда не может превышать 400 млн рублей. Кандидаты на эти деньги могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов).

Материалы основаны на данных Сбербанка, в котором кандидаты открывают свои избирательные счета. Пока приводятся сведения о пяти кандидатах.

На данный момент больше всех на сбор подписей потратила телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы". За первые дни после открытия счета она израсходовала, согласно опубликованным данным 3,65 млн рублей. В целом же в ее фонд по состоянию на 27 декабря поступила наибольшая сумма - 19,4 млн рублей

У бизнес-омбудсмена, председателя Партии Роста Бориса Титова в фонде оказалось 10,7 млн рублей, потрачено - 1,8 млн (уточняется, что цель трат - изготовление агитматериалов).

ЦИК разрешил Павлу Грудинину открыть избирательный счет

В фонд одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского по состоянию на указанную дату пришло 10 млн рублей, первые расходы составили около 1,3 млн, средства пошли на сбор подписей.

У лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина - 350 тыс. рублей, из них 220 тыс. было потрачено на сбор подписей.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президента России, пока не начал формировать избирательный фонд. Кстати, ЦИК также опубликовал финансовый отчет, представленный Жириновским. Согласно данным, за минувшие шесть лет он заработал более 98 млн рублей.

Главное сегодня

Путин пообещал Асаду продолжить защиту суверенитета Сирии
МИД ответил на обвинения в поставках российской нефти в КНДР
В парламенте РФ оценили заявления об "уязвимости" Крымского моста
В Новосибирске торговые центры эвакуировали из-за звонков о бомбах
Посол РФ в США: Трамп не отказался от желания поладить с Россией