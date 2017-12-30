Криштиану Роналду после завершения карьеры намерен снимать фильмы

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал, чем бы он мог заняться после завершения карьеры футболиста.

"Я бы хотел снимать фильмы. У меня есть свои отели, свои тренажерные залы, своя линия одежды… Вижу себя бизнесменом. Разумеется, сейчас я сосредоточен на том, что я делаю, но понятно, что рано или поздно мне придется повесить бутсы на гвоздь. Моя жизнь после футбола будет прекрасной. Не в смысле денег: я буду получать удовольствие, занимаясь другими вещами", - поведал Роналду в интервью Sky Italia, которое у него брал известный в прошлом итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро.

Впрочем, на данный момент Роналду о завершении карьеры не думает. Наоборот: сегодня появилась информация, что Криштиану попросил руководство мадридского "Реала" продать его в другой клуб, но не дороже, чем за 100 миллионов евро.