Закон Ленинградской области от 29 декабря 2017 года № 91-оз "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2018 год"

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 25 декабря 2017 года

Статья 1

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить в 2018 году величину прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области на уровне величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2018 год, в размере 8 726 рублей.

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

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