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30.12.2017 13:20
Рубрика: Власть

МИД ответил на обвинения в поставках российской нефти в КНДР

Текст: Станислав Хамдохов
Россия в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении КНДР. С таким заявлением выступили в МИД РФ в связи с сообщениями, что российские корабли якобы поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совета безопасности ООН.

"Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)", - рассказали РИА Новости в дипломатическом ведомстве.

На Смоленской площади указали, что контроль над соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718.

СМИ посчитали количество появлений на публике лидера КНДР

Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что несколько случаев поставок нефти из России в КНДР были зафиксированы в октябре и ноябре.

В четверг южнокорейская газета "Чосон Ильбо", ссылаясь на данные с американских спутников, рассказала, что корабли Китая перекачивают нефть на северокорейские танкеры в открытом море.

Напомним, очередные санкции СБ ООН в отношении Пхеньяна были введены в сентябре. Резолюция №2375 значительно ограничила экспортные и импортные возможности Северной Кореи. В частности, была запрещена продажа нефти КНДР в открытом море. В декабре Совбез ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

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