"МЮ" не смог выиграть в третьем матче подряд

В английской Премьер-лиге состоялись несколько матчей 21-го тура. По их итогам произошли перестановки в тройке лидеров.

Теперь ближайшим преследователем лидирующего "Манчестер Сити" является не "Манчестер Юнайтед", а лондонский "Челси". Подопечные Антонио Конте камня на камне не оставили от "Сток Сити" - 5:0, в то время, как "МЮ" сыграл на своем поле в безголевую ничью с "Саутгемптоном" - 0:0. Кроме того, манкунианцы лишились своего ударного форварда Ромело Лукаку: в одном из столкновений бельгиец получил травму головы и смог покинуть поле лишь на носилках.

"Мы не реализовали хорошие моменты, но я очень расстроен из-за того, что нам не дали пенальти. Я не говорю, что расстроен из-за судейства, Поусон отработал хорошо, но он принял очень важное решение, не назначив пенальти", - прокомментировал итог встречи наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Так или иначе, "МЮ" не может выиграть уже третий матч кряду. Это аукнулось команде в турнирной таблице: "Челси" с 45 баллами теперь опережает манкунианцев на одно очко. Добавим, что совсем близко к лидирующей тройке подобрался "Ливерпуль", одержавший волевую победу над "Лестером" - 2:1. Результат сделал форвард "мерсисайдцев" Маххамед Салах, оформивший дубль. Силу этого египтянина еще предстоит испытать российским защитникам в рамках предстоящего чемпионата мира. Но вернемся в Англию: после этой победы "Ливерпуль" отстает от "Манчестер Юнайтед" всего на три очка.