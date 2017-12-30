Обязательная маркировка лекарств, которая позволит проследить их путь от производителя к потребителю, будет введена в России с 1 января 2020 года.

Это записано в законе о государственной информационной системе мониторинга движения лекарств. Документ публикует "Российская газета", и он вступает в силу с 1 января 2018 года. С этого дня в стране начнут внедрять систему мониторинга лекарств. На каждую упаковку будут ставить специальный код, в котором зашифрована информация о производителе, партии продукции и свойствах препарата, о единой базе препаратов, которая создана Федеральной налоговой службой.

На некоторых лекарствах (например, мелоксикам, кардионат) уже появились коды. По ним покупатель может при помощи смартфона, загрузив приложение "Проверить маркировку товара" от ФНС, или с помощью сканера в аптеке проверить легальность препарата. Пока производители делают это добровольно. Обязательной маркировка должна была стать с 2019 года. Но производители очень просили власти об отсрочке. И им пошли навстречу.

"За год с этим было бы не справиться: очень много технической и административной работы, - прояснил "РГ" гендиректор маркетингового агентства Сергей Шуляк. - Многие крупные компании имеют производства не только в России, но и за рубежом, и везде надо установить оборудование. А затем внести массу изменений в регистрационные удостоверения на партии лекарств". Но и расслабляться производителям не стоит. После 1 января 2020 года все непромаркированные лекарства окажутся вне закона, их нельзя будет продать. К тому же в отношении лекарств, включенных в список жизненно необходимых, и применяемых при тяжелых недугах, маркировка будет введена все-таки раньше.

Минпромторг также подготовил проект закона о льготных займах на покупку оборудования. Для маркировки нужен высокоскоростные принтеры, пояснил "РГ" заместитель гендиректора крупного фармацевтического холдинга Иван Глушков. Стоят они от 10 до 60 миллионов рублей. Но это только на одну линию, а у производителей, как правило, их несколько.