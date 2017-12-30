Определилась первая соперница Марии Шараповой в новом сезоне

Прошла жеребьевка турнира WTA в китайском Шэньчжене, в рамках которого свой сезон начнет российская теннисистка Мария Шарапова.

Ее первой соперницей станет 29-летняя румынка Михаэла Бузарнеску, занимающая 56-ю строчку в мировом рейтинге. У 30-летней россиянки, являющейся самой титулованной участницей турнира, напомним, 59-я позиция в мировой табели. Возглавят сетку еще одна представительница Румынии первая ракетка мира Симона Халеп и победительница "Ролан Гаррос" белоруска Алена Остапенко.

Что касается других наших соотечественниц, то Евгения Родина сразится с хозяйкой корта Инь-Инь Дуань, причем в случае победы в следующем круге она может встретиться как раз с Халеп. А Екатерина Александрова сыграет с победительницей квалификационного турнира.

Отметим, что турнир пройдет с 31 декабря по 6 января. Его призовой фонд составляет 625 750 долларов.