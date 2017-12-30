Писательница Сью Графтон скончалась в США

Автор популярных американских детективов Сью Графтон скончалась в возврасте 77 лет в калифорнийской Санта-Барбаре. Причиной стало онкологическое заболевание.

"Хотя мы все знали, что кончина неизбежна, все же это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя прекрасно несколько дней назад, однако затем все стало развиваться стремительно. Она всегда обещала продолжать писать до тех пор, пока может и будет пользоваться популярностью", - цитирует ТАСС сообщение в соцсети ее дочери Джейми.

Графтон получила популярность благодаря серии из 25 рассказов о частном детективе Кинси Милхоун. Названия произведений начинались на все буквы алфавита - по принципу списка преступлений, которые расследовала героиня. Последняя из книг вышла только в августе 2017 года.