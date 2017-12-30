Победителем шестого "Голоса" стал Селим Алахяров

Новости

США ответили на обвинения в поддержке ДАИШ 05:54
РФ не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США 05:19
В шведском Мальме взорвалась полицейская машина 04:55
КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году 04:26
Семь человек стали жертвами холодов в США 03:51
В Сирии боевики отпустили часть заложников из восточной Гуты 02:42
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Москве 01:52
В Москве закрыли для автомобилистов центральные улицы 01:30
ДАИШ взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге 01:22
Телезрители назвали победителя шоу "Голос" 00:53
США намерены отговорить Турцию от покупки С-400 у России 00:22
Писательница Сью Графтон скончалась в США 00:03
Десятки пассажиров пострадали в ДТП с тремя автобусами в Эквадоре 29.12.2017
Российская молодежка обеспечила себе выход в четвертьфинал ЧМ 29.12.2017
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд 29.12.2017
Президентом Либерии избран бывший футболист Джордж Веа 29.12.2017
В МФЦ по одному запросу можно будет получить несколько госуслуг 29.12.2017
Китай с 1 января свернет производство более 500 моделей автомобилей 29.12.2017
Премьера Австралии оштрафовали за катание в лодке без спасжилета 29.12.2017
В Турции рассказали детали договора о поставках С-400 из России 29.12.2017
Подписан закон о биометрической идентификации клиентов банков через Сеть 29.12.2017
В новогоднюю ночь для женщин в Берлине создадут "зоны безопасности" 29.12.2017
В Германии из тюрьмы сбежали пятеро заключенных 29.12.2017
Инвалидам будут выделять от 10% парковочных мест у домов и соцучреждений 29.12.2017
ЮНЕСКО получило официальное уведомление о выходе Израиля 29.12.2017
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
30.12.2017 02:02
Рубрика: Культура

Победителем шестого "Голоса" стал Селим Алахяров

Текст: Александр Алексеев
На Первом канале завершился очередной сезон шоу "Голос". В финале сразились четверо: помимо победителя в нем встретились также Тимофей Копылов, Ян Гэ и Ладислав Бубнар. Все решило зрительское голосование, в результате которого снова выиграл представитель команды Александра Градского - Селим Алахяров. Ученики Градского побеждали на "Голосе" чаще всего - четыре раза!

А еще впервые в финал вышли сразу два представителя дальнего зарубежья - китаянка Ян Гэ и чех Ладислав Бубнар, очень достойно изучившие русский язык: поющие и говорящие на нем! Хотя Бубнар исполнил и хит главного чешского певца Карела Готта...

Конечно, это говорит о все большей международной популярности "Голоса".

Зрители и эксперты, меж тем, не раз высказывали мнение, что нынешний "Голос" самый неинтересный и предсказуемый из всех состоявшихся. Это не так.

Фото: Предоставлено Первым каналом
Первый канал назвал самые популярные передачи 2017 года

Скорее можно говорить о том, что реально сильные участники, в том числе и представлявшие свои самобытные песни, увы, не попали в финал. В частности, певица Анастасия Зорина, очень понравившаяся и зрителям и лично обозревателю "РГ".

Каждый "Голос" ценен чем-то своим, особенным. Нынешний, например, отличался в первую очередь тем, что его финалисты, да и многие участники, выбывшие на предыдущих значительных стадиях, использовали в своем творчестве влияние разных музыкальных культур. И были ориентированы в первую очередь на традиционную эстрадную сцену, а не на этнику или рок, как случалось в предыдущие сезоны. Хотя Тимофей Копылов форсировано и дерзко исполнил и песню группы AC/DC - Highway To Hell. И вообще впечатлил широтой репертуара. Ибо спел также и хит уже "из другой оперы" - "Берега чистого братства" авторства Александра Розенбаума.

Фото: Максим Ли/ Первый канал
Что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь

Боровшиеся до последнего момента за первое место Селим Алахяров и Тимофей Копылов были достойны победы. Но зрители отдали предпочтение Селиму (67,3 процента голосов против 32,7).

В первую очередь за его замечательный баритон, и за то, что он впечатляюще и бережно использует в своем творчество и репертуар Виктора Цоя из группы "Кино". А на "Голосе" спел их "поколенческий" хит "Мы ждем перемен".

Прямая речь

Селим Алахяров:

В будущем я хотел бы стать эстрадным артистом с академической манерой исполнения. Мне очень нравятся оперные певцы Андреа Бочелли и Алессандро Сафина. Благодаря шоу я очень сильно вырос внутренне. Это непростой путь: много репетировать, часами ждать, потом выходить на сцену. За моей спиной тысячи выступлений на различных площадках, но после такого опыта можно даже сказать: "Вот теперь я стал настоящим артистом".

Главное сегодня

Путин подписал закон о ратификации соглашения по базе ВМФ РФ в Тартусе
Экипировщик согласовал с МОК дизайн формы олимпийцев РФ
В России появится реестр уволенных за коррупцию
США эвакуировали из провинции Дейр-эз-Зор командиров ДАИШ
Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии