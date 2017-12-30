Победителем шестого "Голоса" стал Селим Алахяров

На Первом канале завершился очередной сезон шоу "Голос". В финале сразились четверо: помимо победителя в нем встретились также Тимофей Копылов, Ян Гэ и Ладислав Бубнар. Все решило зрительское голосование, в результате которого снова выиграл представитель команды Александра Градского - Селим Алахяров. Ученики Градского побеждали на "Голосе" чаще всего - четыре раза!

А еще впервые в финал вышли сразу два представителя дальнего зарубежья - китаянка Ян Гэ и чех Ладислав Бубнар, очень достойно изучившие русский язык: поющие и говорящие на нем! Хотя Бубнар исполнил и хит главного чешского певца Карела Готта...

Конечно, это говорит о все большей международной популярности "Голоса".

Зрители и эксперты, меж тем, не раз высказывали мнение, что нынешний "Голос" самый неинтересный и предсказуемый из всех состоявшихся. Это не так.

Скорее можно говорить о том, что реально сильные участники, в том числе и представлявшие свои самобытные песни, увы, не попали в финал. В частности, певица Анастасия Зорина, очень понравившаяся и зрителям и лично обозревателю "РГ".

Каждый "Голос" ценен чем-то своим, особенным. Нынешний, например, отличался в первую очередь тем, что его финалисты, да и многие участники, выбывшие на предыдущих значительных стадиях, использовали в своем творчестве влияние разных музыкальных культур. И были ориентированы в первую очередь на традиционную эстрадную сцену, а не на этнику или рок, как случалось в предыдущие сезоны. Хотя Тимофей Копылов форсировано и дерзко исполнил и песню группы AC/DC - Highway To Hell. И вообще впечатлил широтой репертуара. Ибо спел также и хит уже "из другой оперы" - "Берега чистого братства" авторства Александра Розенбаума.

Боровшиеся до последнего момента за первое место Селим Алахяров и Тимофей Копылов были достойны победы. Но зрители отдали предпочтение Селиму (67,3 процента голосов против 32,7).

В первую очередь за его замечательный баритон, и за то, что он впечатляюще и бережно использует в своем творчество и репертуар Виктора Цоя из группы "Кино". А на "Голосе" спел их "поколенческий" хит "Мы ждем перемен".

Прямая речь

Селим Алахяров:

В будущем я хотел бы стать эстрадным артистом с академической манерой исполнения. Мне очень нравятся оперные певцы Андреа Бочелли и Алессандро Сафина. Благодаря шоу я очень сильно вырос внутренне. Это непростой путь: много репетировать, часами ждать, потом выходить на сцену. За моей спиной тысячи выступлений на различных площадках, но после такого опыта можно даже сказать: "Вот теперь я стал настоящим артистом".