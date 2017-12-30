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30.12.2017 16:00
Рубрика: В мире

Порошенко подписал бюджет Украины с дефицитом в 2,4 процента ВВП

Текст: Станислав Хамдохов

Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет страны на 2018 год с дефицитом 2,4 процента ВВП.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной радой 7 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера, текст которого приводит РИА Новости.

Предельный дефицит государственного бюджета определен в размере 80,6 миллиарда гривен (2,8 миллиарда долларов), или 2,4 процента ВВП. В документе отмечается, что максимальный объем государственного долга Украины определен в размере 1,999 триллиона гривен (71,3 миллиарда долларов), что составляет 60 процентов ВВП.

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Доходы государственного бюджета страны на предстоящий год обозначены в размере 917,9 миллиарда гривен (33 миллиарда долларов). В свою очередь, расходы - на уровне 991,7 миллиарда гривен (35,4 миллиарда долларов).

Документ также предусматривает увеличение размера прожиточного минимума на 9 процентов и минимальной зарплаты на 16,3 процента. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

В середине декабря в Госдепартаменте США напомнили Киеву, что Международный валютный фонд может свернуть финансовую помощь Украине, если не увидит ощутимых результатов реформ. МВФ настаивает на срочном принятии закона, который регламентировал бы работу антикоррупционных судов в стране, а также на приватизации стратегически важных объектов, в том числе газотранспортной системы Украины.

Программа МВФ по оказанию финансовой помощи в обмен на серьезные реформы предполагает выделение Киеву в общей сложности 17,5 млрд долларов. Из них 8,7 млрд украинцы уже получили в 2015-м и 2016 году. Еще миллиард был переведен Украине весной этого года. Когда же киевские власти могут рассчитывать на получение еще почти двух миллиардов, пока не решено.

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