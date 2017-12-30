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30.12.2017 12:40
Рубрика: В мире

Посол РФ прокомментировал переименование улицы в Вашингтоне в честь Немцова

Текст: Станислав Хамдохов

Россия не будет возражать и готова согласиться с решением американских властей переименовать улицу в Вашингтоне, на которой находится российское посольство, в честь убитого политика Бориса Немцова. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу... Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет", - передает РИА Новости слова Антонова.

Дипломат подчеркнул: для Москвы важно, чтобы решение о переименовании улицы преследовало "благородные цели", а не "в пику Российской Федерации".

При этом Антонов рассказал, что новое название улицы не будет вызывать у него особых эмоций.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Никаких у меня эмоций не будет. Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать", - отметил российский посол.

Профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно утвердил проект закона о переименовании части улицы напротив посольства РФ в память о Немцове. В случае одобрения инициативы городским советом российская дипмиссия в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

Напомним, оппозиционный политик Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В октябре Верховный суд России оставил ранее вынесенный приговор по делу об убийстве Немцова без изменения и признал его законным. Московский окружной военный суд в июле на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима, Анзора Губашева - к 19-ти, его брата Шадида - к 16-ти, Темирлана Эскерханова - к 14-ти и Хамзата Бахаева - к 11-ти. Предполагаемый заказчик и организатор убийства Немцова - бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов - обвиняется заочно и находится в международном розыске.

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