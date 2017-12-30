Президент подписал закон о проведении градостроительных слушаний онлайн

Президент Владимир Путин подписал закон о проведении публичных слушаний по градостроительным вопросам в онлайн режиме.

Действовавший порядок предусматривал проведение только личного собрания и вызывал много жалоб со стороны участников публичных слушаний. К примеру, собрания проводились в неудобное время, число присутствующих было ограничено, часты были случаи, когда все желающие не вмещались в выделенный под мероприятие зал.

Теперь желающие могут направить свое мнение по градостроительным вопросам в письменной форме или через Интернет. А также оставить свои отзывы в книге учета посетителей экспозиции проекта.