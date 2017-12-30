Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом. Об этом сообщает сайт Кремля.

В своем поздравлении глава государства отметил, что в нынешней сложной международной обстановке востребовано выстраивание конструктивного диалога между РФ и США. По мнению Путина, это поможет найти ответы на глобальные вызовы и укрепит стратегическую стабильность.

Основой для развития отношений между странами должны стать принципы равноправия и взаимного уважения, убежден российский президент. "Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", - сказано в его послании американскому коллеге.