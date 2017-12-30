Электричка сбила мужчину на станции "Москва-3".

Трагедия произошла минувшей ночью. Примерно в 3:05 мужчина попытался взобраться на платформу, но был сбит пригородным поездом. От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели человека.

"В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.