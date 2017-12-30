Полиция разыскивает мужчину, ранившего двоих человек в центре Москвы

В самом центре Москвы на Никольской улице мужчина подстрелил двоих человек.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного управления МВД, в 22-30 на Никольской улице 15 стр.1 мужчина предположительно из огнестрельного оружия выстрелил в своих двоих оппонентов, мужчину и женщину. Стрелявший после этого скрылся. Раненые доставлены в городские больницы.

Сейчас полиция разыскивает стрелявшегося, устанавливаются причины происшедшего.

По адресу Никольская 15 стр. 1 находится кафетерий и архитектурный институт.