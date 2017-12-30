Торговые центры Воронежа эвакуированы после звонка о бомбе

Из шести крупнейших торговых комплексов Воронежа эвакуированы посетители и персонал, сообщили у региональном ГУ МВД.
К торговым центрам стянуты оперативные службы города, причиной стали однотипные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.
Взрывотехники проверяют ТЦ "Арена", "Армада" "Атмосфера", "Галерея Чижова", "Град" и "Максимир". Поиском звонивших занимается ФСБ.
Кстати
30 декабря "телефонные террористы" подняли по тревоге оперативные службы Ростова, Волгограда и Нижнего Новгорода. В последнем случае помимо шести торговых центров был эвакуирован и аэропорт Стригино.