Торговые центры Воронежа эвакуированы после звонка о бомбе

Из шести крупнейших торговых комплексов Воронежа эвакуированы посетители и персонал, сообщили у региональном ГУ МВД.

К торговым центрам стянуты оперативные службы города, причиной стали однотипные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

Взрывотехники проверяют ТЦ "Арена", "Армада" "Атмосфера", "Галерея Чижова", "Град" и "Максимир". Поиском звонивших занимается ФСБ.

Кстати

30 декабря "телефонные террористы" подняли по тревоге оперативные службы Ростова, Волгограда и Нижнего Новгорода. В последнем случае помимо шести торговых центров был эвакуирован и аэропорт Стригино.