В Москве пьяный мужчина поджег четыре автомобиля

В Москве задержали 41-летнего приезжего, которого полиция подозревает в поджоге четыре легковых автомобилей на улице Авиаторов в состоянии алкогольного опьянения, сообщает m24.ru.

В полиции предполагают, что мужчина поджег несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате этих действий сначала загорелся автомобиль "Волга", а потом еще три иномарки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Задержанному предъявлено обвинение, решением суда он заключен под стражу.