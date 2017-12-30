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30.12.2017 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве пьяный мужчина поджег четыре автомобиля

В Москве задержали 41-летнего приезжего, которого полиция подозревает в поджоге четыре легковых автомобилей на улице Авиаторов в состоянии алкогольного опьянения, сообщает m24.ru.

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В полиции предполагают, что мужчина поджег несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате этих действий сначала загорелся автомобиль "Волга", а потом еще три иномарки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Задержанному предъявлено обвинение, решением суда он заключен под стражу.

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