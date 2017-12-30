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30.12.2017 01:30
Рубрика: Дороги

В Москве закрыли для автомобилистов центральные улицы

Текст: Светлана Батова

Сегодня в полночь в Москве на пять дней перекрыли центральные улицы. По Тверской Моховой и Охотному ряду нельзя будет проехать до 16-00 третьего января. Улицы отданы гуляющим, встречающим Новый год и фестивалю "Путешествие в Рождество".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомним, Тверская закрыта от Триумфальной площади (станция метро "Маяковская") до Охотного ряда, закрыт сам Охотный ряд и часть Моховой улицы до Воздвиженки. Перекрыты так же прилегающие переулки, часть Страстного и Тверского бульваров.

Кроме того, сегодня перекроют Большой Москворецкий мост, Ильинку, Варварку, Васильевский спуск.

Но есть и хорошая новость - предновогодние пробки практически закончились. Уже вчера заторы не превышали семи баллов. Завтра в городе будет еще свободнее. Ну а впереди еще день с пустыми дорогами - первое января, когда за руль практически никто не садится.