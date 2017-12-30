Видео: Спецназ избил посетителей липецкого кафе

Бойцы спецподразделения УМВД России по Липецкой области стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий, сопряженном с насилием, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, ночью 18 ноября, во время проведения антинаркотического рейда спецназ избил посетителей елецкого кафе "Кара-Кум".

- Насилию подверглись жители Ельца, им была причинена физическая боль, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Следователи установили всех участников происшествия в кафе, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причиненного потерпевшим вреда. Число подозреваемых в интересах следствия не разглашается.

- Одним из главных доказательств является изъятая из отдела полиции видеозапись инцидента в елецком кафе, - продолжила Кузнецова.

На видео видно, как люди в бронежилетах и максах врываются в кафе, ударами рук и ног укладывая посетителей мужского пола на пол. По словам очевидцев, спецназ применял электрошокеры и рукояти пистолетов. После побоища в кафе нашли гильзу, она направлена на баллистическую экспертизу. Следователи рассчитывают установить тип оружия, магазин и человека, купившего боеприпас.