В селах на Дальнем Востоке не восстановили подачу света

В Сахалинской области устраняют последствия обрушившегося на островной регион циклона. Как сообщили в региональном управлении МЧС, восстановлена подача электричества в села Надеждино и Бошняково Углегорского района. По-прежнему без электроэнергии остаются три населенных пункта. Напомним, из-за экстремальных погодных условий в трех районах области действует режим ЧС.

Между тем, в Хабаровском крае также обесточены четыре поселка: электроэнергии нет в более чем 80 домах, в которых проживают 400 человек. В результате удара снежного циклона всего без электроснабжения в крае оказались 24 населенных пункта (около 17,5 тысячи человек), но в 20-ти подачу энергии уже удалось восстановить.