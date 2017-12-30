В аэропорту Уфы сообщили о массовой задержке рейсов

В международном аэропорту Уфа пассажиры нескольких рейсов не могут вылететь до места назначения. Онлайн-табло аэропорта показывает задержку рейсов КО-724 Уфа-Архангельск (перевозчик "Комиавиатранс"), UT-271 Уфа-Самара (авиакомпания "ЮТЭйр"), UT-106 Уфа-Екатеринбрг-Тюмень ("ЮТЭйр").

Задержано также прибытие девяти рейсов из Москвы, Сургута, Усинска, Тюмени, Нового Уренгоя, Сочи, Самары и Дубая.

По информации пресс-службы аэропорта, причина задержек не связана с работой аэропорта или же погодными условиями - это сбой в работе авиаперевозчиков.

Кстати

280 пассажиров сегодня не смогли вылететь в Стамбул из Уфы. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) перенесла рейс с 8.25 на 17.45. Кроме того, самолет Turkish Airlines из-за погодных условий не прилетел из Турции. Его прибытие планировалось в 7.30.