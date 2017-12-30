В Саратове сбежавшего из колонии мужчину заподозрили в убийстве

В Саратовской области региональное УФСИН разыскивает заключенного, сбежавшего из колонии-поселения станицы Паницкая Красноармейского района.

Сотрудники колонии в ходе проверки обнаружили, что Сергей Дубовицкий 1974 года рождения, отбывавший наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, отсутствует на одном из производственных объектов.

Приметы сбежавшего осужденного: на вид 42 года, рост - 170 см., телосложение средней полноты, лицо овальное, европейского типа, прямые темные короткие волосы, глаза карие, миндалевидные, темные дугообразные брови, губы средние, подбородок вертикальный. Среди особых примет у него на левой кисти отсутствуют четыре пальца (указательный, средний, безымянный, мизинец); на правой кисти отсутствует один большой палец.

Ранее ряд местных СМИ связал побег осужденного с убийством женщины в Энгельсском районе Саратовской области. В региональном СУ СК сообщили, что тело женщины с колото-резаными ранениями обнаружили в ее доме в селе Квасниковка.

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Любую информацию об осужденном можно сообщить по телефонам:



- отделение розыска УФСИН: 8(8452) 67-55-09



- дежурная часть УФСИН: 8(8452) 67-55-50