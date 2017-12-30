В Саратове СК завел дело об убийстве многодетной матери бывшим мужем

СК возбудил уголовное дело об убийстве многодетной матери. Как сообщает саратовское региональное управление СК РФ, вечером 29 декабря 2017 года в частном доме в селе Квасниковка Энгельсского района было обнаружено тело 38-летней хозяйки жилища с колото-резаными ранениями.

На причастность к убийству проверяется ранее судимый супруг потерпевшей, местонахождение которого устанавливается.

Ранее стало известно, что убийство многодетной матери может быть связано с побегом из колонии-поселения заключенного Сергея Дубовицкого 1974 года рождения, который сейчас находится в розыске. По одной из версий, именно он является мужем погибшей женщины.