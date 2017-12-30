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30.12.2017 15:03
Рубрика: Происшествия

Красноярец чудом выжил после падения с лодки в ледяной Енисей

Текст: Оксана Грибанова

В Красноярском крае мужчину чудом смогли спасти после падения с перевернувшейся лодки. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Как пояснили в ведомстве, информация о ЧП поступила в дежурную часть города Железногорска. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что на реке Енисей перевернулась лодка с двумя рыбаками.

В Якутии перевернулась лодка с шестью пассажирами

Одному из них удалось доплыть до берега, судьба второго некоторое время оставалось неизвестной. Обследуя территорию, полицеские услышали слабые крики, доносящиеся с острова на Енисее.

Затем в темноте появился силуэт мужчины, который звал на помощь. Один из сотрудников вброд двинулся по ледяной воде на остров и на себе вынес пострадавшего на берег. В этот момент рыбак уже не мог двигаться от сильного переохлаждения.

Сейчас он вместе с товарищем находится в больнице. Пострадавшими оказались мужчины 25 и 38 лет.

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