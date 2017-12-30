В Новосибирске эвакуированные торговые центры возобновили работу

В Новосибирске возобновили работу эвакуированные после сообщений о взрывных устройствах торговые центры.

"По всем сообщениям сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Эвакуация людей из нескольких торговых центров произошла в обеденное время. В частности, был эвакуирован ТЦ "Континент" на улице Троллейной. По громкой связи объявили о том, что торговый центр закрывается "по техническим причинам". Вскоре в Континент" приехали полицейские. Кроме того, была эвакуация посетителей в "Аура", "Версаль, "Галерея Новосибирск" и ряде других ТЦ.

Спустя несколько часов многие из торговых центров возобновили работу. Администрации ряда ТЦ прокомментировали случившееся.

"Друзья, сегодня в ТРЦ поступило предупреждение об опасном объекте, поэтому в 12:51 стартовала эвакуация посетителей и персонала. По итогам проверки подозрительных объектов не обнаружено, и в 14:38 все торговые точки возобновили работу в штатном режиме!", - сообщили в "Ауре".

Кстати

29 и 30 декабря волна эвакуаций прокатилась и по другим городам Сибири: Омску Томску Иркутску и Барнаулу. Сообщения о заложенных взрывных устройствах повсюду оказались ложными.