СК потребует арестовать возможного организатора взрыва в Петербурге

Следственный комитет потребует арестовать мужчину, задержанного по подозрению в организации и исполнении взрыва в супермаркете Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального предстваителя СК РФ Светлану Петренко.

Сейчас задержанный находится на допросе.

Ранее ФСБ сообщила о поимке вероятного организатора и исполнителя взрыва в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте.

Взрыв, число пострадавших в котором достигло 18 человек, был квалифицирован как теракт. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России организация ДАИШ.