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30.12.2017 19:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК потребует арестовать возможного организатора взрыва в Петербурге

Следственный комитет потребует арестовать мужчину, задержанного по подозрению в организации и исполнении взрыва в супермаркете Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального предстваителя СК РФ Светлану Петренко.

Фото: depositphotos.com
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Сейчас задержанный находится на допросе.

Ранее ФСБ сообщила о поимке вероятного организатора и исполнителя взрыва в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте.

Взрыв, число пострадавших в котором достигло 18 человек, был квалифицирован как теракт. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России организация ДАИШ.

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