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30.12.2017 17:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске полиция проверит видео кражи гирлянды с елки

Текст: Анна Чистякова (Архангельск)

В интернете появилось видео, на котором неизвестные сматывают световые гирлянды с уличных украшений в Архангельске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека, который около двух часов ночи в архангельском микрорайоне Галушино сначала прогуливался вдоль новогодних декораций, а потом размотал световую гирлянду и унес ее с собой.

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Пользователь, выложивший в Сеть это видео, рассказывает, что до этого несколько молодых людей долгое время присматривалась к огонькам, несколько раз переключали световые режимы, а также интересовались креплением гирлянды. Видимо, один из них и вернулся поздно ночью к понравившейся декорации.

- Пока заявлений о краже новогодних гирлянд на улицах Архангельска в полицию не поступало, - говорит начальник пресс-службы УМВД России по Архангельской области Иван Распутин. - После проверки данного факта, который отражен на видео, будет принято процессуальное решение.

Накануне в Тольятти появилась похожая запись, на ней молодой человек скручивает световую гирлянду прямо с подъезда жилого дома. Молодых людей, неравнодушных к новогодним украшениям и попавших под прицел видеокамер, пользователи социальных сетей уже прозвали "гринчами - похитителями Рождества".

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