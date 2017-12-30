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30.12.2017 18:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Карелии создадут новый национальный парк

Текст: Анна Чистякова (Карелия)

Новый национальный парк "Ладожские шхеры" будет создан на территории Карелии. Об этом сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской на своей странице в Facebook.

Как следует из сообщения, постановление об этом было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Фото: Юрий Иванов/ РИА Новости
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- Сейчас коллеги сообщили, что Дмитрий Анатольевич подписал еще одно постановление о создании национального парка "Ладожские шхеры" в Карелии. Тем самым мы создаем режим охраны для уникального ландшафта по берегам крупнейшего в Европе озера, - в частности, написал Сергей Донской.

По словам министра, острова Ладожского озера и прибрежные территории обладают уникальным растительным миром и самым высоким в Карелии уровнем биологического разнообразия.

- Здесь, в частности, обитает ладожская кольчатая нерпа - мы сохраняем ее ареал, - пишет Сергей Донской.

Всего в 2017 году, который был объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий, заповедная сеть РФ пополнилась четырьмя новыми объектами.

- Созданные охраняемые территории - очень сложные с точки зрения процесса подготовки обосновывающих документов, их согласования, - заключает Сергей Донской.

Отметим, что Ладожские шхеры расположились на северо-западном и северном побережье Ладоги от острова Кильпола на западе до городка Питкяранта на востоке. Это архипелаг из множества крупных и мелких островов и полуостровов вместе с прихотливо изрезанной береговой линией Ладожского озера. Много лет назад здесь были горы, горные хребты, а затем постепенно они опустились под воду, и над поверхностью остались лишь вершины гор.

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