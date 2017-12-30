В Пулково в багажном отсеке самолета нашли львенка

В аэропорту Пулково в багажном отсеке самолета, следовавшего по маршруту Грозный - Санкт-Петербург, обнаружили львенка, передает ТАСС.
Как пояснили в управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы", животное во время перелета выбралось из пластиковой клетки.
Хищника эвакуировали с помощью ветеринаров. Никто из пассажиров и сотрудников аэропорта, как и сам львенок, не пострадали.
О владельце животного и цели его перевозки не сообщается. Зверя поместили в изолированное помещение в аэропорту.