В Пулково в багажном отсеке самолета нашли львенка

В аэропорту Пулково в багажном отсеке самолета, следовавшего по маршруту Грозный - Санкт-Петербург, обнаружили львенка, передает ТАСС.

Как пояснили в управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы", животное во время перелета выбралось из пластиковой клетки.

Хищника эвакуировали с помощью ветеринаров. Никто из пассажиров и сотрудников аэропорта, как и сам львенок, не пострадали.

О владельце животного и цели его перевозки не сообщается. Зверя поместили в изолированное помещение в аэропорту.